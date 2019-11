Rote Bete in allen Variationen

Am Montag, 11. November, findet um 18.30 Uhr ein Themenabend bei der Selbsthilfegruppe "Balance" für an Krebs erkrankte Frauen im evangelischen Gemeindehaus in Bad Staffelstein, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. Karin Braun von der Umweltstation in Weismain wird ausführlich über die Gesundheitswirkung der Roten Bete berichten. Gemeinsam wird ein ganzes Menü gekocht, um die Roten Bete in allen Variationen erleben und schmecken zu können. Dazu sind Schneidebrett, Messer und kleine Tupperschalen mitzubringen. Fragen beantworten Elisabeth Espach, Telefon 09573/7911, und Angelika Brückner unter der Telefonnummer 09571/4316. red