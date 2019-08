Rotary-Club sucht Käufer für Insektenhotels

"Jeder kann mithelfen beim Artenschutz", da ist sich Gerhard Hammer, der Präsident des Rotary-Clubs Erlangen-Schloss sicher: "Wir suchen Käufer für Insektenhotels."

Der Präsident freut sich, dass er mit seinem Club ein Projekt ins Leben gerufen hat, das doppelt hilft. Einerseits werben die Rotarier um Käufer für Insektenhotels, die helfen sollen, bedrohte Arten zu schützen. Diese Insektenhotels wiederum werden in den Werkstätten für Behinderte bei den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt hergestellt.

"Das Produkt kommt aus der Region, bringt Arbeit für eine inklusive Werkstatt und bietet Heimat für Wildbienen und viele andere Arten", freut sich Gerhard Hammer. Inzwischen haben neben den Rotariern auch viele Unternehmer und Privatleute ihre Unterstützung zugesagt und Insektenhotels (siehe Foto) bestellt, um sie selbst aufzustellen oder zu verschenken, etwa an Schulen und Kindergärten. Über 150 Exemplare konnten im Raum Erlangen schon verkauft werden.

Die Rotarier werben um weitere Unterstützung. Wer mitmachen will, wendet sich an art@dieter-erhard.com und kann dort seine Bestellung aufgeben. Ein Insektenhotel in der Größe von über einem Meter kostet 129 Euro. Der Erlös kommt allein den Werkstätten der Barmherzigen Brüder zugute.

Der Rotary-Club konnte jüngst auch die Erlanger Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens als Schirmherrin für das Projekt gewinnen, die ihrerseits für den Kauf der Insektenhotels wirbt. red