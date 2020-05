Rotary-Club spendet 2000 Euro an "Tafel"

Der Rotary-Club Haßfurt hat eine Spende an die "Tafel" im Landkreis übergeben. Wegen der Corona-Pandemie hatte die "Tafel" die Rotarier um Unterstützung gebeten. Die Vorsichtsmaßnahmen, um bei der Essensausgabe die vorgeschriebenen Hygienestandards einzuhalten, zwangen die Verantwortlichen der "Tafel" mit ihren Sozialläden in Haßfurt und Eltmann zu diversen Ausgaben: Desinfektionsmittel, Seifenspender, Plexiglasscheiben, Handschuhe, Masken sowie Schutzkleidung waren für die rund 25 ehrenamtlichen Helfer zu beschaffen. Zusätzlich galt es, das Fahrteam, bestehend aus weiteren 24 Mitarbeitern, auszustatten. Weitere Anschaffungen wie ein Durchlauferhitzer sowie ein Biertisch für die Essensausgabe können nun durch die Spende des Rotary-Clubs Haßfurt über 2000 Euro finanziert werden. Zudem hat die "Tafel" laufend in Kühltruhen und Kühlschränke zu investieren, um die rund 110 bezugsberechtigten Personengemeinschaften im Landkreis zu versorgen. Auch hier bittet die "Tafel" um weitere finanzielle Mittel. Ute Ulbrich, Telefon 09521/5758, gibt nähere Auskunft. Der Rotary-Club Haßfurt unterstützt mit seinen 35 Mitgliedern Anliegen vor Ort und weltweit. sn