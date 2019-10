Rotary Club richtet zum Welt-Polio-Tag ein Orgelkonzert in Zeil aus

Ein Orgelkonzert veranstaltet der Rotary Club Haßfurt in Zeil zum Welt-Polio-Tag (28. Oktober).

Jedes Jahr am 28. Oktober wird weltweit der Welt-Polio-Tag gefeiert. Als Rotary vor mehr als 30 Jahren eine weltweite Initiative startete, um die Kinderlähmung auszurotten, wurden täglich noch über 1000 Kinder durch das Polio-Virus befallen und gelähmt. Seitdem ist die Zahl der Poliofälle weltweit um 99,9 Prozent gesunken und statt 350 000 Fällen pro Jahr in 1988 sind heute nurmehr 33 Fälle pro Jahr in nur noch zwei Ländern auf der Welt bekannt, wie die Rotarier mitteilen.

Doch noch ist es nicht ganz geschafft. Rotary und seine über 35 000 Clubs weltweit engagieren sich weiterhin dafür, jedes Kind mit dem Polio-Impfstoff zu erreichen. So hat zum Beispiel auch der Rotary Club Haßfurt im Sommer dieses Jahres gemeinsam mit der Wallburg-Realschule in Eltmann fleißig Plastikdeckel gesammelt. Die Schraubverschlüsse aus Kunststoff bestehen aus Polyethylen, einem wertvollen Recyclingmaterial. An der Realschule wurden diese Verschlüsse nicht mehr einfach nur als Müll weggeworfen, die Deckel wurden über Wochen eifrig gesammelt; im Rahmen einer Schulversammlung konnten mehrere Säcke voll Deckel an den Rotary Club Haßfurt übergeben werden. Aus den gesammelten 53 Kilogramm konnten somit über 50 Impfungen gegen Kinderlähmung finanziert werden. "Das Schöne an dieser Aktion ist zudem, dass jeder von Rotary für Polio gespendete Euro durch die Bill & Melinda Gates-Stiftung um den doppelten Betrag aufgestockt wird", betont der Haßfurter Club. So konnten im letzten Jahr aus 50 Millionen US-Dollar rotarischer Spenden weltweit über 150 Millionen für die Ausrottung der Kinderlähmung eingesammelt und eingesetzt werden.

39 Mitglieder

Der Rotary Club Haßfurt, der seit 2002 besteht und in dem sich 39 Mitglieder ehrenamtlich betätigen, hat seit Gründung mehr als 15 000 Euro alleine für das Polio-Projekt gespendet. Die Haßfurter Rotarier verfolgen nicht nur weltweite Ziele, sondern unterstützen auch Bedürftige in der Region. Daher lädt der Club Haßfurt Musikbegeisterte für Sonntag, 24. November, um 17 Uhr nach Zeil zu einem Orgelkonzert in die St.-Michael-Kirche ein. Vor und nach dem Orgelkonzert, das zum zehnten Jahrestag der Orgelweihe stattfindet, versorgen die Rotarier die Gäste am Marktplatz mit Glühwein, Häppchen und Christstollen. Der Eintritt für das einstündige Orgelkonzert ist kostenlos; um Spenden für den guten Zweck wird gebeten. red