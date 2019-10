Rotary-Club informiert

Der Rotary-Club Fränkische Schweiz fördert seit seiner Gründung vor zehn Jahren intensiv den Jugendaustausch. Seitdem haben 50 junge Menschen aus der Fränkischen Schweiz die große weite Welt gesehen, und 50 junge Menschen aus fast allen Kontinenten waren hier zu Gast.

Auch dieses Jahr lädt der Rotary-Club wieder interessierte Jugendliche und ihre Eltern zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet laut Pressemitteilung am Montag, 14. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula der Realschule in Ebermannstadt statt. red