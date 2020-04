Rotary Club Coburg spendet 45 000 Euro für die SAPV

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) und die Palliativstation am Regiomed-Klinikum Coburg haben das Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase so weit wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu verbessern und ihnen ein würdevolles Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Das SAPV-Team, bestehend aus Palliativärzten sowie speziell ausgebildeten Pflegekräften, einer Sozialarbeiterin und einer Theologin, betreut die Patienten rund um die Uhr mit Hausbesuchen, telefonischen Beratungen und sonstigen Hilfestellungen und hilft ihnen dabei, die verbleibende Lebenszeit gut begleitet zu verbringen und Lebensqualität sowie Selbstbestimmung so weit wie möglich zu erhalten.

Persönlicher Einsatz

Einen besonders engagierten regionalen Unterstützer hat das Palliativteam mit dem Rotary Club gefunden. Der RC Coburg engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 1957 in regionalen und internationalen Hilfsprojekten und hilft dabei nicht nur mit Geld, sondern auch mit persönlichem Einsatz. Dazu gehört auch die Unterstützung der Coburger SAPV, deren Auf- und Ausbau der Rotary Club von Anfang an mit begleitet hat. Bereits im Jahr 2016 wurde mit Spendengeldern des RC Coburg ein zusätzliches Fahrzeug für die SAPV mit einer medizinischen Bereitschaftsausrüstung angeschafft. Nach dieser Sachspende ging es den Rotariern nun darum, auch den Pflegekräften und Ärzten, die Tag und Nacht ihren Dienst an den todkranken Menschen verrichten, zu helfen. Denn diese Arbeit geht nicht spurlos an einem vorüber. Aus diesem Grund freute sich der Rotary Club Coburg - vertreten durch Präsident Christian Gottfried, Projektleiter Prof. Dieter Sitzmann, den Vorsitzenden des Gemeindienstvereins Thomas Engel und Ralf Fass - am 26. Februar eine weitere Spende an Chefarzt Prof. Johannes W. Kraft und sein SAPV-Team zu übergeben. Der Betrag, der für Maßnahmen im Bereich Team-Coaching und Supervision eingesetzt werden soll, wurde aufgebracht durch viele hilfsbereite Rotarier und ihre Familien, die während der Museumsnacht in Coburg Kuchen für den guten Zweck verkauften. Ergänzt wurde die Spende zudem durch einzelne Rotarier, die anstatt von Kundengeschenken zu Weihnachten den entsprechenden Betrag dem Gemeindienstverein des RC Coburg zur Verfügung stellten.

Insgesamt hat der Rotary Club Coburg mit der erneuten Spendenübergabe in Höhe von 10 000 Euro die SAPV seit 2016 mit fast 45 000 Euro unterstützt. "Unser Engagement soll dabei nicht nur als finanzielle Hilfe dienen, sondern gleichzeitig auch unsere besondere Wertschätzung der Arbeit des gesamten SAPV-Teams ausdrücken", so Rotary-Projektleiter Dieter Sitzmann. "Die Spende bedeutet meinem Team und mir wirklich viel", bedankte sich Prof. Kraft bei den Rotariern. "Ohne diese Unterstützung wären Maßnahmen wie beispielsweise Team-Coachings, die für unsere Mitarbeiter und deren tägliche Arbeit ungemein wichtig sind, nicht möglich. Ich freue mich, dass der Rotary Club und unsere SAPV den Gedanken der Gemeinnützigkeit miteinander teilen und gemeinsam verfolgen. In allem, was wir hier täglich leisten, steht eines immer im Vordergrund: Es geht um die Menschen in der Region und darum, ihnen in jeder Lebensphase bestmöglich zur Seite zu stehen." red