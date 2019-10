Rotarier verkaufen Schokolade für den guten Zweck

Beim Gartenmarkt "Faszination Garten" in Weingartsgreuth konnten Besucher an einem Schokoladenstand des Rotary-Clubs Höchstadt ihre Schokolade mithilfe der "Rotary-Confiseure" individuell beschriften und verpacken lassen. Schokolade und Equipment stellte Markus Kühlwein vom Schokoladenhersteller Wawi-Innovation in Burghaslach zur Verfügung.

Mit dem Erlös dieser Schokoladenaktion wird ein neues Jugendumweltprojekt des Clubs unterstützt. In dem Projekt "Yonat Connection" engagieren sich Kinder und Jugendliche aus der Region gemeinschaftlich mit nachhaltigen Projekten für den Umwelt- und Naturschutz. Im achtsamen Umgang mit Mitmenschen, Lebewesen und der Umwelt können sie Outdoor-Aktivitäten als Gemeinschaft erleben und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Mit dem Kauf einer individuellen Schokolade haben viele Besucher dieses Zukunftsprojekt mit insgesamt fast 1500 Euro unterstützt. Gudrun Boss