Rot-Weiß Kulmbach bleibt auf Meisterkurs

Herren 55 Landesliga



TC Gaukönigshofen -

TC RW Kulmbach 3:6 TC RW Kulmbach 3:6



TC RW Kulmbach -

TC Röttenbach 8:1



Herren 60 Bezirksklasse 1



TC GW Bayreuth -

TC RW Kulmbach 3:3



Die Herren 55 des TC Rot-Weiß Kulmbach eilen weiter dem Aufstieg in die Bayerliga entgegen. Mit zwei Siegen untermauerte der Landesliga-Spitzenreiter seine Titelambitionen.Die Herren 60 des TC Rot-Weiß erkämpften sich in der Bezirksklasse im Topspiel ein Unentschieden.Die in Bestbesetzung angetretenen Kulmbacher lagen nach der ersten Einzelrunde überraschend mit 1:2 zurück. Zudem verletzte sich Michael Ebeling, er musste aufgeben und auch ein Doppel ging so kampflos an die Gastgeber. Doch durch eine famose Mannschaftsleistung drehten die Rot-Weißen noch das Spiel. Sie gewannen alle weiteren Einzel und Doppel ohne Satzverlust.Pürner - Risse 6:7, 3:6; Senftinger - Schneider 6:3, 2:6, 10:7; Kocher - Speier 3:6, 0:6; Er. Hofmann - Bornschlegel 3:6, 1:6; Eg. Hofmann - Kistner 3:6, 2:6; Freudinger - Ebeling 4:2 (Aufgabe Kulmbach): Pürner/Senftinger - Risse/Bornschlegel 2:6, 1:6; Kocher/Hofmann - Schneider/Speier 1:6, 1:6; Freudinger/Breunig - Kistner/Ebeling (Nichtantritt Kulmbach).Bereits nach den Einzeln lagen die Kulmbacher uneinholbar in Front. Sie traten sehr konzentriert auf und leisten sich keinen Satzverlust. In den bedeutungslosen Doppeln kamen die Röttenbacher noch zum Ehrenpunkt. Nach dem vierten Spieltag liegt Kulmbach damit weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.Risse - Gronwald 6:4, 6:2; Schneider - Hunstein 6:1, 6:1; Speier - Aumerr 6:3, 6:2; Bornschlegel - Hess 6:1, 6:2; Kistner - Kraus 6:3, 6:2; Heinbuch - Kraft 6:1, 6:1; Risse/Bornschlegel - Gronwald/ Kraus 6:7, 2:6; Schneider/Speier - Aumer/Hess 6:1, 6:1; Kistner/Heinbuch - Hunstein/Kraft 4:6, 6:4, 10:4.Die ersatzgeschwächten Kulmbacher bleiben mit diesem Unentschieden weiter im Rennen um den Titel und führen die Tabelle vor den Bayreuthern an. Wolfgang Hoffmann und Günter Ellner gewannen souverän ihre Einzel und gemeinsam ihr Doppel. Norbert Krieger und Alexander Philipp verloren ihre Einzel deutlich und verpassten im Doppel nur knapp einen Sieg.Bauer - Hoffmann 3:6, 2:6; Wiedemann - Ellner 2:6, 1:6; Schmidt - Krieger 6:4, 6:2; Greiner - Philipp 6:2, 6:0; Bauer/Wiedemann - Hoffmann/ Ellner 1:6, 2:6; Schmidt/Greiner - Krieger/Philipp 6:4, 6:3.