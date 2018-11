"Rot gewählt, orange bekommen"

Die Adelsdorfer CSU äußert sich kritisch zum Übertritt von Jutta Köhler und Johannes Funke in die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler (FW), durch den sich die Mehrheitsverhältnisse im Gremium ändern.

Die beiden wurden bei der Kommunalwahl 2014 von den Wählern für die Liste der SPD in den Gemeinderat gewählt, ruft CSU-Fraktionsvorsitzender Uwe Pöschl in einer Stellungnahme in Erinnerung. Wegen interner Querelen traten sie aus der Fraktion der SPD aus und gründeten die Fraktion "Pro Adelsdorf". Nun sei der der Übertritt zur Fraktion der Freien Wähler gefolgt, der Wille der Wähler sei jedoch ursprünglich ein anderer gewesen.

FW haben jetzt die Mehrheit

Die Bürger hätten den Freien Wählern auch keine Mehrheit im Gemeinderat gegeben, aber durch den Beitritt von Jutta Köhler und Johannes Funke verfüge die FW-Fraktion, den Bürgermeister eingerechnet, mit elf von 21 Sitzen über die Mehrheit. Wie stabil diese ist, werde die Zukunft zeigen, meint Pöschl.

Die Fraktion der CSU - Bürgerblock/Junge Bürger werde sich weiterhin dafür starkmachen, eine klare Sachpolitik zum Wohl der Bürger durchzusetzen. "Es stehen viele wichtige Aufgaben vor uns", erklärt Pöschl, "Sanierung der Straßen, Ausbau der Infrastruktur, Ansiedlung von Gewerbe, Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes, Unterstützung unserer Vereine und Organisationen."

Für andere Partei gestimmt

Besonders durch den Zuwachs im Baugebiet "SeeSide" verjünge sich die Bevölkerungsstruktur der Gemeinde. Umso wichtiger sei es, für die Jugendlichen weiter Angebote zu schaffen. Ein hauptberuflicher Jugendpfleger wäre für eine Gemeinde, die bald 10 000 Einwohner hat, notwendig, habe auch Nico Kauper von der Jungen Union Adelsdorf schon gefordert.

Abschließend erklärt Pöschl: "Fraktionswechsel sind erlaubt. Kritisch kann jedoch gesehen werden, dass Wählerstimmen nicht nur den Kandidaten, sondern auch einer Partei zugedacht sind und diese bei einem Fraktionswechsel zu einer nicht gewählten Partei übergehen. Der Wähler hat somit rot gewählt und orange bekommen." red