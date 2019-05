Roßstadt will die Revanche

Die Fußballerinnen der SpVgg Roßstadt brennen in der Kreisliga Schweinfurt auf eine Revanche für die 2:5-Pleite gegen den SV Gemeinfeld. Der TSV Westheim trifft auf den FC Eibstadt.

Kreisliga Schweinfurt

SV Gemeinfeld - SpVgg Roßstadt

Nach einer langen Pause steht der zweite Rückrundenspieltag bei den Gemeinfelder Frauen auf dem Programm. Nachdem der Auftakt Anfang April mit der überraschenden Heimniederlage gegen Eibstadt in die Hose ging, kann für die SV-Frauen gegen den Tabellenfünften Roßstadt nur ein Dreier zählen. Derzeit stehen die Gemeinfelderinnen auf Rang 2 mit drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer TSV Limbach. Somit wissen die Frauen um Trainer Reinhold Klein, was die Stunde geschlagen hat. Für die Roßstadterinnen ist das Match eine Prestigeangelegenheit. In der Vorrunde gewann Gemeinfeld in Roßstadt mit 5:2. Die SpVgg-Akteurinnen fiebern auf die Revanche. TSV Westheim - FC Eibstadt Klappt es zu Hause gegen den FC Eibstadt mit dem ersten Saisonsieg für die Westheimer Remis-Königinnen? Alle fünf Punkte des TSV kommen von unentschiedenen Spielen, ein Dreier gelang noch nicht. Das soll sich ändern. di/red