Roßstadt sichert den Heimsieg - Limbach verliert auswärts

Die Fußball-Frauen der SpVgg Roßstadt holten gegen den SV Friesenhausen einen knappen, aber wichtigen Heimsieg. Der TSV Westheim und der TSV Limbach verloren jeweils auswärts. In der Kreisliga Bamberg schenkte der FC Baunach bei der Reserve des SV Wernsdorf den Sieg ab, die SG Schottenstein holte einen Punkt.

Kreisliga Schweinfurt

SpVgg Roßstadt - SV Friesenhausen 1:0

Die SpVgg Roßstadt sicherte sich gegen den SV Friesenhausen einen knappen 1:0-Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte genügte den Gastgeberinnen ein Treffer von Carolin Pohle (57.) um die drei Punkte zu sichern. FC Wiebelsberg - TSV Westheim 5:1

Im "Flex-Modell" mit neun Spielerinnen hatte der TSV Westheim in Wiebelsberg keine Chance und unterlag deutlich. Schon zur Halbzeitpause lagen sie 0:3 zurück. Nach Wiederbeginn und dem zwischenzeitlichen 4:0 verkürzte Tamara Klopf für den TSV (79.), zur Aufholjagd kam es aber nicht mehr. FC Eibstadt - TSV Limbach 3:0

Überraschend deutlich verloren die Spielerinnen des TSV Limbach beim Verfolger FC Eibstadt. Vor 40 Zuschauern blieb der TSV torlos, während der FCE mit einem Doppelschlag von Eva Trammer und Diana Wels-Ziegler (32., 39) in Führung ging. Nach der Pause erhöhte Antonia Rost auf 3:0 (48.), von den Gästen gab es kein Aufbäumen mehr.

Kreisliga Bamberg

SV Wernsdorf II - FC Baunach 3:2

Im Spitzenspiel hätte das Ergebnis genauso gut umgekehrt lauten können. Keinem Team gelang es, sich entscheidende Vorsteile zu erspielen.

Die Baunacherinnen lagen zwei Mal vorne, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da. Eine Punkteteilung wäre den Spielanteilen und Möglichkeiten eher gerecht geworden. Die Tore für Baunach erzielten Melanie Czepluch (12.), und Laura Kirsche (48.).

Kreisklasse Nord

Coburg Locals - SG Schottenstein/Frick. 1:1

Die Gäste bestimmten zwar über weite Strecken die Begegnung, doch fehlte es in vielen Situationen an der entscheidenden Durchschlagskraft. In Strafraumnähe waren sie meistens mit dem Latein am Ende und wenn sich einmal eine Möglichkeit ergab, fehlte es an der Cleverness im Abschluss. Die Pausenführung erzielte Katja Bätz in der 44. Minute für die SG per Elfmeter. Diese knappe Führung hatte bis zur 90. Minute Bestand, ehe die Locals durch Luisa Müller zum schmeichelhaften Ausgleich kamen, den sich die Spielgemeinschaft aber selbst zu zuschreiben hat. red/di