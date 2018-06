Rosi überrascht die Braut

Was hat denn ein Pferd im Schlosshof zu suchen? Das wird sich der ein oder andere Passant gefragt haben, der am Mittwoch durch den Innenhof des Rathauses spazierte. Die Auflösung gab's schnell in Form einer Hochzeitsgesellschaft, die nach und nach eintrudelte. Das Pferd namens Rosi gehörte der Braut und war von der Familie mitgebracht worden. Die Überraschung gelang: Die 27-jährige Anna-Sophie, geborene Seibold, war sichtlich gerührt. Mit ihrem Mann, dem Basketballer und Sommerkirchweih-Festwirt bei der Turnerschaft, Roberto Balbinot (41), stieg sie dann aber in ein Gefährt mit etwas mehr Pferdestärken: einen schmucken Mercedes-Oldtimer aus dem Jahr 1966. Foto: Bernhard Panzer