Am kommenden Sonntag, 8. September, findet unter dem Motto "Umbrüche in Kunst und Architektur" wieder bundesweit der Tag des offenen Denkmales statt. Die Stadt Kronach bietet aus diesem Anlass eine Führung zur Geschichte und Gegenwart des Bürgerspitals mit Gäste- und Regionalführerin Rosi Ross an.

Start um 18 Uhr

Los geht es um 18 Uhr an der Spitalkirche. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Spenden werden gerne zugunsten der Bürgerstiftung Historisches Kronach entgegengenommen. red