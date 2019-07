Rosi Emrich zur Ehrenchorleiterin ernannt

Der Gottesdienst beim Gemeindefest in Aschbach stand unter dem Motto "Farben des Lebens". Zu Beginn verteilte Pfarrer Johnnes Kestler bunte Tücher an verschiedene Besucher. Mit der Farbe Gelb bat er Rosi Emrich auf die Bühne und leitete somit eine bevorstehende Ehrung ein.

Als Gastredner trat Werner Lamprecht in Aktion, selbst langjähriges Kirchenchormitglied. So wusste er viele Dinge zu berichten. 1970 trat Rosi Emrich mit zwölf weiteren Sängern in den Kirchenchor in Aschbach ein. Sieben Jahre später übernahm sie die Leitung. Viele Kinder und Jugendliche fanden den Weg in den Chor mit der dynamischen Leiterin.

Zum 50. Jubiläum im Jahre 1990 zählte der Chor 45 Mitglieder und konnte stimmgewaltig den Satz von Mendelsson-Bartholdy "Jauchzet dem Herrn alle Welt" erklingen lassen. Zweimal im Jahr standen intensive Proben für das Frühlingskonzert mit der Blaskapelle Aschbach und das Adventskonzert im Wechsel mit Steppach-Pommersfelden und Wachenroth an. Die von Rosi Emrich organisierten Chorausflüge beinhalteten immer einen Gottesdienstbesuch mit einem Gastauftritt des Chores.

Nach 40 Jahren gab Rosi Emrich die Leitung des Kirchenchors ab und unterstützt nun als Sängerin "ihren" Chor tatkräftig. Beim Gemeindefest wurde sie zur Ehrenchorleiterin ernannt. Nach der Übergabe der Ehrenurkunde durfte Rosi Emrich noch einmal in gewohnt beschwingter Art ihr Lieblingslied "Sing mir ein kleines Lied" dirigieren. Barbara Matisowitsch