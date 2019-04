Rosenzweig steht wieder an Spitze des CSU-Ortsverbands

Einstimmig wählten die Mitglieder des CSU-Ortsverbandes Wiesenttal Konrad Rosenzweig, der den Ortsverband von 2000 bis 2015 bereits führte, wieder an die Spitze.

Nach einem kurzen Rechenschaftsbericht und dem Rückblick der scheidenden Vorsitzenden Susanne Braun-Hofmann sicherte sie dem Ortsverband weiter ihre Unterstützung als stellvertretende Ortsvorsitzende zu. Ebenfalls einstimmig wurde sie in der anschließenden Wahl zusammen mit Jens Kraus und Thomas Schmeußer als weitere Stellvertreter gewählt.

Unterstützt wird der Vorstand durch den Schriftführer Günter Schürer und den Schatzmeister Uwe Bellmann. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Andreas Bugl, Walter Sacher, Frank Trautner, Jochen Rahner, Erhard Endres, Hermann Nützel und Stefan Friedrich gewählt. Als Delegierte wurden neben dem Ortsvorsitzenden auch die Stellvertreter wieder bestätigt.

In seiner Antrittsrede bedankte sich Rosenzweig auch als stellvertretender Kreisvorsitzender im Namen von Landtagsabgeordnetem Michael Hofmann bei seiner Vorgängerin und Dritten Bürgermeisterin Susanne Braun-Hofmann für ihr großes Engagement und bei der bestätigten Mannschaft des CSU-Ortsverbands.

Rosenzweig betonte, dass gerade in den nächsten Jahren große Investitionen für den Markt Wiesenttal anstünden. Aufgrund der eng gefassten Fördersituation müssten in kürzester Zeit viele Maßnahmen verwirklicht werden. Neben der Sanierung der Trinkwasserversorgung, dem Kanalnetzausbau und dem Straßenunterhalt sollen auch die Dorferneuerung in Muggendorf und die Sanierung des Schwimmbads Streitberg in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden. Deshalb sei es wichtig, so Rosenzweig, "dass die CSU wieder als stärkste Mannschaft im Marktgemeinderat vertreten ist". Hier gelte es, "sich für die Kommunalwahl wieder breit und flächendeckend aufzustellen".

Die gute Zusammenarbeit mit den Fraktionen innerhalb des Marktgemeinderates sei gerade bei den anstehenden großen Projekten entscheidend, ebenso wie ein stärkeres Zusammenrücken kleinerer Kommunen innerhalb der Fränkischen Schweiz. Die interkommunale Zusammenarbeit sieht der Ortsverbandsvorsitzende "als große Chance gerade für kleinere Kommunen".

Der CSU-Ortsverband hat verschiedene Aktionen geplant. Neben der Unterstützung beim Europawahlkampf und der Begleitung von Ortsterminen sollen auch verstärkt Informationsveranstaltungen für die Bürger durchgeführt werden.

Neben dem Sommergrillfest ist auch wieder eine Besichtigungsfahrt für den geselligen Austausch untereinander geplant. red