Rosenstock geht ein

Vermutlich am vergangenen Wochenende zerstörte ein Unbekannter in Unterschleichach einen Rosenstock. Die Pflanze im Wert von rund 25 Euro wurde in der Wiesenstraße ausgegraben und dadurch beschädigt, so dass sie einging. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Haßfurt, Rufnummer 09521/9270. red