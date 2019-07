Der Obst-und Gartenbauverein Eltmann lädt alle interessierten Hobbygärtner für den Samstag, 13. Juli, zu einem Lehrgang unter der Motto "Zur Pflege von Rosen in heimischen Gärten" ein. Referent Edgar Brohm gibt einen Einblick in die Pflege und erklärt, wie man die Pflanzen richtig schneidet und wie man mit Schädlingen umgeht. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kriegerdenkmal in Eltmann (Friedhof). Parkmöglichkeiten sind in der Tiefgarage vorhanden. red