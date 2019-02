Rosenmontagsfasching im Kulturzentrum

Die größte Rosenmontagsparty in Erlangen ist und bleibt der Rosenmontagsfasching im E-Werk. Und auch in diesem Jahr geht es hier wieder hoch her: Im Saal, auf der Clubbühne und auf der Kellerbühne wackelt am Montag, 4. März, der Beton. Auch wer gerne Livemusik hören möchte, kommt hier nicht zu kurz, denn auf der Clubbühne spielen die Lokalhelden "Motion Sound" auf. DJ Carlos gibt den Besuchern alles, was es zum Feiern braucht. Aktuelle Party- und Clubhits und das Beste der 1990er und 2000er Jahre - eben alles, was man für die totale Party-Eskalation braucht. Gefeiert wird ab 21 Uhr. Eintrittskarten für diese Rosenmontagsparty sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse am Rosenmontag erhältlich. red