Der Gesangverein Egloffstein lädt ein zu einem gemütlichen Faschingsnachmittag, am Rosenmontag, 4. März, ab 15 Uhr im Café Mühle in der Talstraße in Egloffstein. Quetschenspieler Christian Heilmann aus Neunkirchen und die Sänger sorgen für gute Stimmung. Die Ratschkatteln "Rettl und Babett" nehmen so Manches auf's Korn. red