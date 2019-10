Rosenkranzmonat Oktober

An die bereits erfolgte, feierliche Eröffnung des Rosenkranzmonats Oktober erinnert in der Höchstadter Stadtpfarrkirche St. Georg der festlich geschmückte Marienaltar im rechten Seitenschiff des Gotteshauses. Brigitte Sommerkorn und Helga Geyer gestalteten die Ausschmückung auch in diesem Jahr mit einer selbst gebundenen Girlande, einem eigens gestickten Altar-Vorhang und herbstlichem Blumendekor.

Andachten mit Orgelmusik

An jedem Dienstag und Donnerstagabend im Oktober finden besonders gestaltete und von Orgelmusik begleitete Rosenkranzandachten statt. Auch an den Oktobersonntagen kommt in den Andachten ab 13. Oktober das Rosenkranzgebet zum Zug. Das allwöchentliche Rosenkranzgebet an jedem Samstag um 18.30 Uhr bleibt unbenommen. LM