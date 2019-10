Rosenkranzandachten und Vorfreude auf den Kirchweihsonntag

Im Rosenkranzmonat Oktober feiern die Angehörigen der katholischen Pfarrei St. Kilian jeweils montags und mittwochs um 18 Uhr Rosenkranzandachten. Auch am Freitag ist jeweils um 16.45 Uhr Rosenkranzgebet.

Zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 16. Oktober, im Heimatmuseum lädt der Katholische Frauenbund Bad Staffelstein ein. Um 18 Uhr ist zunächst Rosenkranzandacht in der Pfarrkirche St. Kilian. Anschließend, etwa um 18.45 Uhr, ist Beginn der Versammlung mit Verabschiedung von Geistlicher Beirätin Schwester Katharina Horn.

Die Kolpingsfamilie besichtigt am morgigen Dienstag um 16.30 Uhr die Firma Lewell in Lichtenfels. Abfahrt ist um 16 Uhr am Kindergarten.

Am Sonntag, 20. Oktober, feiert die Pfarrei St. Kilian das Kirchweihfest. Dazu sind alle Gläubigen zu den Festgottesdiensten um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr mit Kirchenerkundung der Erstkommunionkinder eingeladen.

In Reundorf ist am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr Gottesdienst.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr zur Reihe "Gott und die Welt" ein. Das Thema lautet diesmal: "Umwege erweitern die Ortskenntnis! Die Chancen der Krisen und des Scheiterns entdecken." Dieser ökumenische Gesprächsabend mit Pfarrerin Anja Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck findet im Konferenzraum der Schön-Klink statt und dauert etwa eine Stunde. red