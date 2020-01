Rosenkranz, Messe und Vortrag

Die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche lädt für den Donnerstag, 16. Januar, zu einem Vortrag in das katholische Pfarrzentrum in Haßfurt ein. Beginn ist um 19.45 Uhr. Andrea Borneis aus Neustadt an der Aisch referiert zu dem Thema: "Selige Schwester Elena Guerra - Apostelin des Heiligen Geistes". Vorab besteht Gelegenheit, um 18.30 Uhr den Rosenkranz mitzubeten und um 19 Uhr die heilige Messe in der Pfarrkirche Sankt Kilian Haßfurt mitzufeiern, wie die Charismatische Erneuerung gestern weiter informierte. red