Rosenkranz, in oder out?

Yoga, stille Übungen und fernöstliche Meditationen sind nach wie vor bei vielen Menschen in. Das Rosenkranzbeten dagegen ist seit Jahren immer mehr out. Dabei ist der Rosenkranz ein meditatives Mariengebet. Durch das Wiederholen der einzelnen Gesätze intensiviert sich das Gebet, das zur inneren Ruhe führt, mit spiritueller Dimension.

Am heutigen Freitag um 17 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Marien in Thurnau eine Rosenkranzandacht statt. Der Kirchenchor St. Marien umrahmt diese Feier musikalisch. red