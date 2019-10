Rosenkranz erst am Sonntag

Der im Pfarrbrief angekündigte Rosenkranz für die Verstorbenen am Samstag, 2. November (Allerseelen), um 18 Uhr am Kriegerdenkmal entfällt. Stattdessen wird der Allerseelen-Rosenkranz am Sonntag, 3. November, um 9.30 Uhr vor der Messfeier in der Kirche gebetet. sek