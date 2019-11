Rosenbacher Straße wird gesperrt

Die Rosenbacher Straße in Marloffstein ist auf Höhe der Hausnummer 19 von Montag, 25. November, bis Freitag, 20. Dezember, gesperrt. Dort wird ein Kanalhausanschluss gelegt. Die Umleitung führt über die Hauptstraße (Staatsstraße 2242), Wiesenstraße und Wasserturmstraße. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet Anwohner der Wiesenstraße, an Tonnenleerungstagen ihre mit der jeweiligen Hausnummer beschrifteten Mülltonnen an die Ecken Hauptstraße/Wasserturmstraße zu stellen. red