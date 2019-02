Rosen und Baumschnitt

Der Ortsverschönerungs- und Gartenbauverein Neuenmarkt lädt am heutigen Donnerstag um 20 Uhr zu dem Vortrag "Die Rose - Königin der Blumen" von Arnd Sesselmann in das evangelische Gemeindezentrum in Neuenmarkt ein. Am Samstag, 16. März, findet zudem ein Baumschnittkurs statt. Hierfür ist der Treffpunkt am Feuerwehrhaus um 9 Uhr. Zu diesen Veranstaltungen sind neben den Mitgliedern alle Gartenfreunde eingeladen. red