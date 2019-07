Rose soll neuer Vorsitzender werden

Bernd Rose soll neuer VdK-Ortsverbandsvorsitzender für Coburg-Nord werden. Wenn die Mitglieder in ihrer anstehenden Monatsversammlung am heutigen Donnerstag, 11. Juli, dem Personalvorschlag zustimmen, dann löst Rose den bisherigen Vorsitzenden Horst Nikol ab. Im Mittelpunkt stehen am Donnerstag zudem Informationen durch die Feuerwehr über die Bedeutung von Brandmeldern im Haus und anderes praktisches Wissen mehr. Die Versammlung beginnt um 14 Uhr in der Gaststätte "Petersilie". Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red