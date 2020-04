Roschmann leitet die Rettungswache

Thomas Roschmann ist seit Anfang März neuer Wachleiter der Johanniter-Rettungswache Schlüsselfeld. Ein Neuling ist der 39-Jährige aber keinesfalls: In den vergangenen sechs Jahren trug er bereits die Verantwortung für die Rettungswache in Baiersdorf. Jetzt freut er sich auf die neue Aufgabe: "Ich brauche immer neue Herausforderungen, das Organisieren und Neustrukturieren macht mir einfach Spaß", erzählt der Vater von vier Kindern. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf der guten Zusammenarbeit in "seiner Mannschaft": "Rettungsdienst ist einfach Teamarbeit, wenn das Team nicht funktioniert, dann klappt nichts. Und auch in Zeiten von Corona finden wir Wege, uns abzustimmen."

Roschmann selbst war schon in jungen Jahren im Katastrophenschutz aktiv und fuhr bereits mit 16 Jahren "als dritter Mann auf dem Rettungswagen" mit, danach kam die Ausbildung zum Rettungsassistenten. Neben der Wachleitung ist Thomas Roschmann ehrenamtlich als Einsatzleiter im Rettungsdienst tätig. Andreas Dennert, Rettungsdienstleiter bei den oberfränkischen Johannitern, ist froh, die Wachleitung in so kompetente Hände geben zu können.

Nachwuchs selbst ausbilden

Ein weiteres großes Thema, das auf der Agenda steht, ist das Thema Nachwuchs. Auch der Rettungsdienst kämpft mit Personalmangel. Die beste Lösung hierfür sieht Thomas Roschmann in der Ausbildung im eigenen Haus. Er wünscht sich, dass mit Beginn des neuen Lehrjahres in der Schlüsselfelder Wache auch der erste Azubi im Bereich Notfallsanitäter seine Ausbildung beginnt. Voraussetzung dafür ist, dass die Wache im Drei-Franken-Eck als Rettungslehrwache anerkannt wird. Dass das klappt, davon ist der 39-Jährige fest überzeugt.

Neben der Ausbildung ist auch die Weiterbildung ein Thema, das ihn als Wachleiter permanent beschäftigt. Ab 2024 muss jeder Rettungswagen mit einem Rettungssanitäter besetzt sein. Das bedeutet unter anderem, dass bisherige Rettungsassistenten sich weiterbilden müssen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. red