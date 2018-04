Roschlaub setzt auf Tradition

"Klein, aber fein": Unter diesem Motto veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein am kommenden Sonntag, 15. April, bereits den 7. Frühlingsmarkt im Scheßlitzer Gemeindeteil Roschlaub. Der Markt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet und ist zu einer wiederkehrenden Tradition geworden, wie die Veranstalter mitteilen. Am Fuße der Hohen Metze präsentieren zahlreiche Aussteller aus der Region ihre Waren. Zu erwerben gibt es viele heimische Erzeugnisse, wie Körbe, Nistkästen, Deko aus Stein, Holz, Stoff und Ton, Handarbeiten, handgemachte Seifen, Glückwunschkarten und vieles mehr. Auch Schnäpse, Liköre, Aroniasaft, Marmelade und Gelees aus eigener Herstellung, selbst gebackene Kuchen und Torten runden das kulinarische Angebot ab. Ein besonderer Höhepunkt sind auch in diesem Jahr wieder die geführten Wanderungen zum Naturdenkmal "Steinerne Rinne" um 11 und 14 Uhr. Für die Unterhaltung der Kinder zeigt der Zauberer Didino um 14 Uhr eine Zaubershow und modelliert Luftballone. red