Ros führt TTC zum Sieg

Die zweite Mannschaft der DJK Ettmannsdorf liegt den Tischtennis-Damen des TV Ebersdorf einfach nicht. Nach der deutlichen Vorrundenniederlage hatten die Ebersdorferinnen auch im Rückspiel der Oberliga Bayern keine Chance und verloren mit 3:8. Trotz dieser Niederlage am letzten Spieltag kann die Saison insgesamt als Erfolg bezeichnet werden. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis erreichte Ebersdorf einen sehr guten dritten Tabellenplatz.



Damen, Oberliga Bayern

TV Ebersdorf -

DJK Ettmannsdorf II 3:8

Für die Ebersdorferinnen ging es bereits mit dem 0:2 nach den Doppeln nicht gut los. Nach ausgeglichener erster Einzelrunde (Zwischenstand 2:4) konnte nur noch Tania Fischer einen Punkt ergattern.

Ergebnisse: Fischer/Schnapp - Degen/Retzer 1:3, Bienek/Gerstlauer - Saur/Burandt 1:3, Fischer - Saur 2:3, Schnapp - Degen 3:2, Bienek - Retzer 3:2, Gerstlauer - Burandt 0:3, Fischer - Degen 3:1, Schnapp - Saur 2:3, Bienek - Burandt 1:3, Gerstlauer - Retzer 0:3, Bienek - Degen 1:3.



Damen, Landesliga Nordwest

TTC Wohlbach -

TTC Tiefenlauter II 2:8

Der TTC musste im Nachbarderby auf Sabine Wachs und auf Sabine Dötsch krankheitsbedingt verzichten. Nach den Doppelspielen und der ersten Einzelrunde führte Tiefenlauter schon mit 5:1. Drei knappe Spiele im Entscheidungssatz verbuchten die Gäste für sich. Dann gelang nur noch Sigrun Haas eine Ergebniskosmetik gegen Katja Ringelmann. Wohlbach beendet die Saison damit auf dem achten Tabellenplatz und hält damit die Klasse.

Ergebnisse: Markert/S. Haas - Wöhner/Ros 2:3, K. Haas/Abt - Oberender/Ringelmann 2:3,K. Haas - Oberender 3:2, Markert - Wöhner 2:3, S. Haas - Ros 1:3, Abt - Ringelmann 0:3, K. Haas - Wöhner 0:3, Markert - Oberender 1:3, S. Haas - Ringelmann 3:2, Abt - Ros 0:3.



Damen, Oberfrankenliga

TSV Untersiemau -

TTC Mannsgereuth 8:4

Mit einem Heimsieg gegen den Absteiger Mannsgereuth beendeten die Untersiemauer Damen die Saison und kletterten noch auf Platz 7 (16:24 Punkte). Als einzige Akteurin der Partie blieb Katrin Dümmler unbezwungen.

Ergebnisse: Dümmler/Habermann - Frohna/Ewald 3:0, Kirsch/Roth - Bauer/Hofmann 3:1, Kirsch - Hofmann 2:3, Dümmler - Bauer 3:1, Roth - Ewald 3:0, Habermann - Frohna 0:3, Kirsch - Bauer 0:3, Dümmler - Hofmann 3:0, Roth - Frohna 3:0, Habermann - Ewald 3:0, Roth - Bauer 0:3, Kirsch - Frohna 3:0.



TV Oberwallenstadt -

TSV Unterlauter 3:8

Zum Saisonabschluss kam der Meister TSV Unterlauter noch einmal zu einem souveränen 8:3-Auswärtssieg in Oberwallenstadt. Für die Gastgeber war Lisa Feiler dreimal erfolgreich

Ergebnisse: Birkner/Ramona Feiler - Weidemüller/Drescher 0:3, Lisa Feiler/Sünkel - Roos/Lohmann 3:2, Lisa Feiler - Drescher 3:0, Birkner - Weidemüller 0:3, Sünkel - Lohmann 2:3, Ramona Feiler - Roos 0:3, Lisa Feiler - Weidemüller 3:2, Birkner - Drescher 1:3, Sünkel - Roos 0:3, Ramona Feiler - Lohmann 0:3, Sünkel - Weidemüller 1:3.



Damen 2. Bezirksliga West

TTC Neuses am Brand -

TSV Unterlauter II 2:8

In ihrem letzten Spiel sicherte sich die Unterlauterer Reserve mit einem deutlichen Erfolg wohl die Vizemeisterschaft. Theoretisch ist auch noch Platz 1 möglich, dann müsste aber der Tabellenführer TTC Tiefenlauter III am Freitag gegen den Siebten TSV Unterlauter III verlieren.

Ergebnisse: Morgenroth/Kestel - Henke/Haagen 3:0, Brenner/Bauersachs - Stang/George 1:3, Morgenroth - Stang 2:3, Brenner - Henke 2:3, Kestel - George 1:3, Bauersachs - Haagen 0:3, Morgenroth - Henke 1:3, Brenner - Stang 0:3, Kestel - Haagen 3:0, Bauersachs - George 2:3.



TTC Tiefenlauter III -

TTC Burgkunstadt 8:5

Durch den knappen Sieg bleiben die Tiefenlauterinnen auf Meisterschaftskurs. Erfolgsgarantin für den Gastgeber war Andrea Quaschigroch, die viermal punktete.

Ergebnisse: Ros/Buhr - Karnoll/Schlee 1:3, Quaschigroch/Treidler - Sesselmann/Albert 3:0, Ros - Sesselmann 3:2, Quaschigroch - Karnoll 3:1, Buhr - Albert 0:3, Treidler - Schlee 3:2, Ros - Karnoll 3:2, Quaschigroch - Sesselmann 3:0, Buhr - Schlee 0:3, Treidler - Albert 3:1, Buhr - Karnoll 1:3, Ros - Schlee 0:3, Quaschigroch - Albert 3:2.



Damen, 3. Bezirksliga

TTC Thann II -

TTC Tiefenlauter V 6:8

Mit einem Sieg und dem vierten Tabellenplatz (14:14 Punkten) schlossen die Tiefenlauterinnen die Saison der 3. Bezirksliga Coburg/Neustadt ab. Mit dem Gewinn beider Doppel sowie dem letzten Einzel durch Sandra Mesch kamen die Gäste zum knappen Erfolg. Für den TTC Than II punkteten Silvia Uebelhack, Sandra Mierwald und Anja Schwarz je zweimal.

Ergebnisse: Schwarz/Wittmann-Mex - Dressel/Schubert 0:3, Uebelhack/Mierwald - Mesch/Treidler 0:3, Uebelhack - Mesch 3:2, Mierwald - Dressel 3:1, Schwarz - Treidler 3:0, Wittmann-Mex - Schubert 0:3, Uebelhack - Dressel 3:1, Mierwald - Mesch 3:2, Schwarz - Schubert 2:3, Wittmann-Mex - Treidler 1:3, Schwarz - Dressel 3:1, Uebelhack - Schubert 0:3, Mierwald - Treidler 0:3, Wittmann- Mex - Mesch 1:3.

TTC Wohlbach II -

TTC/FW Gestungshausen 8:2

Die TTC-Damen lassen auch gegen die Gäste aus Gestungshausen nichts anbrennen. Lediglich der Nummer eins der Gäste gelang es, zweimal zu punkten.

Ergebnisse: Abt/Heymann-Welsch - Spichal/Stephan 3:0, Funk-Mascha/Schmölz - Derks/Dedlow 3:0, Funk-Mascha - Derks 3:0 Abt - Spichal 1:3, Heymann-Welsch - Stephan 3:0, Schmölz - Dedlow 3:0, Funk-Mascha - Spichal 1:3, Abt - Derks 3:1, Heymann-Welsch - Dedlow 3:0, Schmölz - Stephan 3:0.

TV Ebersdorf III -

TSV Neuensorg 8:1

Die dritte Ebersdorfer Mannschaft kam zu einem klaren Sieg gegen eine dezimierte Mannschaft des TSV Neuensorg und kann vom guten dritten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden.

Ergebnisse: Roßbach/Julia Mennert - Carl/Güntner 3:0, Angela Rößler/Feder - kampflos 3:0, Lena Rößler - Güntner 3:0, Feder - Carl 0:3, Roßbach - kampflos 3:0, Julia Mennert - Wittmann 3:0, Lena Rößler - Carl 3:0, Feder - Güntner 3:1, Roßbach - Wittmann 3:0. kess/hb/de