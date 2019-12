Roratemessen in St. Anna Weilersbach

Erstmals in diesem Jahr werden in St. Anna Weilersbach während der Adventszeit "Roratemessen" gefeiert. Früher bezeichnete man diese als Engelämter. Der Name dieser adventlichen Gottesdienste rührt von "Rorate coeli" her - der lateinische Text des Liedanfangs "Tauet, Himmel, den Gerechten! Wolken, regnet ihn herab". Von ihrem Ursprung her ist die Roratemesse eine heilige Messe zu Ehren der Gottesmutter Maria und wird an den Samstagen im Advent am frühen Morgen bei Kerzenschein gefeiert. Im Anschluss sind die Mitfeiernden eingeladen, sich bei einem gemeinsamen Frühstück zu stärken. Der St.-Anna-Familienkreis und Pfarrer Oliver Schütz laden zu diesen Lichtermessen in der Wallfahrtskirche mit anschließendem Frühstück im Pfarrsaal ein, und zwar am 7., 14. und 21. Dezember, jeweils um 7.30 Uhr. red