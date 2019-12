Wittershausen 26.11.2019

Rorate mit Kerzenlicht

Ein Rorateamt bei Kerzenlicht findet am Samstag, 7. Dezember, um 7 Uhr in der St. Georg-Kirche in Wittershausen statt. Anschließend gibt es ein Mitbring-Frühstück in der alten Schule. Die Teilnehmer b...