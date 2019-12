Rorate-Gottesdienste im Advent um 6 Uhr

An den Donnerstagen in der Adventszeit finden jeweils um 6 Uhr in der Stadtpfarrkirche Rorate-Gottesdienste statt. Sie werden jeweils von verschiedenen Gruppierungen der Stadtpfarrei gestaltet. Am Donnerstag, 5. Dezember, ist das erste Rorateamt, gestaltet vom Sachausschuss "Efes", am Donnerstag, 12. Dezember, wird es vom Frauenbund und am Donnerstag, 19. Dezember, von der Kolpingsfamilie gestaltet. Jeweils anschließend sind die Gottesdienstbesucher zu einem gemeinsamen Frühstück ins Pfarrzentrum St. Marien eingeladen. red