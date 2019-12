Ronya Güzel ist "Lesekönigin" der Realschule I

Die besten Leser der sechsten Jahrgangsstufe der Maximilian-von-Welsch-Realschule trafen sich zum traditionellen Vorlesewettbewerb. Nach kurzweiligem und spannendem "Kino im Kopf" für die Zuhörer, Anspannung der Lesenden und "rauchenden Köpfen" der Jury stand am Ende die verdiente Siegerin fest: Ronya Güzel.

Die spätere Lesekönigin las eine spannende Passage aus "Der Adventskalender" aus der Kinderbuch-Serie "Die drei ??? Kids" vor. Darin entdecken Justus, Peter und Bob auf dem Schrottplatz einen riesigen Adventskalender mit 24 fest verschlossenen Tresoren aus Stahl. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter den Türen? Bis zum 24. Dezember muss der Fall gelöst sein, sonst ist Weihnachten in Gefahr. So mitreißend wie die von Ronya für den Wettbewerb sehr passend ausgewählte Textstelle war auch ihr Lesevortrag, mit der die Sechstklässlerin bei der Jury - im wahrsten Sinne des Wortes - "punkten" konnte.

Deutlich schwieriger gestaltete sich die Aufgabe, einen unbekannten Textabschnitt aus dem von der Deutsch-Lehrerin Kathrin Kieser ausgewählten Buch "Wunder" vorzulesen. In dem einfühlsamen und authentisch geschriebenen Debütroman von Raquel J. Palacio geht es um einen entstellten Jungen, August, der das erste Mal in seinem Leben auf eine staatliche Schule geht. Er ist auf der Suche nach Freunden und Orientierung, was ihm aber wegen seines Aussehens schwerer fällt als den anderen. Auch diese Herausforderung mit einigen sprachlichen Stolpersteinen meisterten die vier Leseratten Kilian Wegner, Selena Undeutsch, Milla Eitemüller und Ronya Güzel beeindruckend. Letzten Endes überzeugte Ronya mit einem stimmigen Gesamtpaket. Schließlich wurde nicht nur auf Aussprache und Betonung geachtet, sondern auch bewertet, welche Textpassage sich die Teilnehmer zum Vorlesen ausgesucht hatten und ob sie Stimmung an die Zuhörer weitergeben konnten. Die "Lesekönigin" durfte sich über einen Bücher-Gutschein des Elternbeirats freuen. hs