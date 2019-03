Ronny Göhl: "Das ist das erste von acht Endspielen für uns"

Für den HSC 2000 Coburg II beginnt in der 3. Liga Ost die heiße Phase. Wie so oft in den letzten Jahren fängt für die Bundesliga-Reserve auf der Zielgerade das große Zittern an. Schließlich will niemand absteigen in Coburg. Doch genau das droht den "Gelben".

Grund: Die Leistungen waren zu schwankend, alles andere als konstant. Immer wieder kam es zu Schwächephasen und unnötig wurden Punkte liegengelassen. Jetzt gilt es, und Trainer Ronny Göhl spricht vor dem Derby beim TV Erlangen-Bruck am Samstag (18 Uhr) nicht umsonst vom ersten von acht Endspielen. TV Erlangen-Bruck - HSC 2000 Coburg II

Es sei wieder ein Duell auf Augenhöhe. Seine Mannschaft müsse an die ersten 45 Minuten aus dem Spiel gegen Großsachsen anknüpfen, dann sei auch in Erlangen ein Sieg möglich. "Wir stellen uns auf eine aggressive und sehr kompakte Abwehr ein, die im 6:0 oder auch in eine offensive Abwehr münden kann", weiß der Übungsleiter. Erlangen ist im Gegensatz zum HSC II eine sehr eingespielte Mannschaft, die schnell nach vorne spielt und 60 Minuten auf das Tempo drücken kann. Bestückt ist das Team mit den "Scharfschützen" Christopher Härtl und Jan Carlos Völcker im Rückraum. Aber auch Steffan Meyer und Philipp Hirning sind starke Spieler im Eins-gegen-Eins. Auf diese Aktivposten müssen die Coburger besonders achten.

Deshalb haben die HSC-Trainer im Training viel Wert auf Eins-gegen-Eins-Situation gelegt. Außerdem wurde mit hohem Tempo gearbeitet. Doch eines steht für Göhl fest: "Es ist ein Derby und es wird über die Einsatzbereitschaft, den Kampf und einen kühlen Kopf entschieden. Für uns ist es das erste von acht Endspielen." ct