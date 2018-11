Ronja und andere Räuber

Am deutschlandweiten Vorlesetag hat auch die Jakob-Kaiser-Realschule wieder teilgenommen. Wie in den letzten Jahren hatte Studienrätin Stefanie Maier diesen organisiert. Die 5. Klassen konnten sich über Micha Bischoffs Vortrag freuen, der eindrucksvoll aus Astrids Lindgrens Ronja Räubertochter vorlas. Dadurch wurde den neuen Schülern bereits ein kleiner Einblick für die Theaterfahrt nach Würzburg ins gleichnamige Stück gegeben.

Ziel dieses Tages ist es natürlich auch, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen. Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. Für diesen Zweck konnte wieder Bischoff gewonnen werden, der dies wie in den Vorjahren meisterlich unter Beweis stellte und die Schüler für einen alten Klassiker begeisterte. Und so tauchten die Fünftklässler ein, in die Welt Ronjas, Birks und der anderen Räuber, die manchmal gar nicht so wild erscheint.... red