Ronald Kaiser gewählt

Lichtenfelser Beteiligung



"Wir müssen die Chancen in den Vordergrund stellen und nicht zuerst die Bedenken, wenn es um das Thema Digitalisierung geht", appellierte Dorothee Bär , MdB, in ihrer Rede im Rahmen der diesjährigen CSUnet Convention, der Landesversammlung des digitalpolitischen Arbeitskreises der CSU . Auch wenn momentan in den Medien andere Themen beherrschend seien, so befänden wir uns mitten in der digitalen Revolution, weil die Digitalisierung alle Lebensbereiche grundlegend umwälze. Diese gelte es, aktiv mitzugestalten, so Bär laut Pressemitteilung der CSU weiter. Sie appellierte an die Mitglieder, sich hier einzubringen. Dorothee Bär wurde mit 98 Prozent erneut zur Vorsitzenden des CSUnet gewählt. Als Stellvertreter unterstützen sie weiterhin Reinhard Brandl , MdB, Gerhard Hopp , MdL, und Ronald Kaiser ( Lichtenfels )."In den letzten zwei Jahren konnten wir in vielen Feldern wichtige Positionen, auch mit der Unterstützung vieler Lichtenfelser Mitglieder erarbeiten, die auch in den Koalitionsvertrag eingeflossen sind", so der Lichtenfelser Ronald Kaiser. Weiterhin wurde aus Lichtenfels Markus Arlt für den Bereich digitale Infrastruktur gewählt.