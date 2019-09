Ronald Janneck ist neuer Fischerkönig

Die Forellen, geräuchert nach einem Geheimrezept, und der stattliche Festzug bildeten die Höhepunkte des Teichfests des Fischclubs Marktschorgast.

Fischerkönig Ronald Janneck, sonst Fahnenträger, führte unter den Klängen der Stadtkapelle Kupferberg den Zug durch Marktschorgast zum Festgelände am Wolfgangsteich mit an. Eine besondere Medaille ziert nun die Königskette. Sie zeigt die Landstadt Ranis in Thüringen mit Burg und Wappen. Der Thüringer ist im Fischclub Marktschorgast sehr aktiv.

Nach dem "Einzug der Fahnen" begrüßte Vorsitzender Matthias Rupprecht die Gäste sowie die Mitglieder des Klubs "Fröhliche Forelle Lützenreuth". Bürgermeister Hans Tischhöfer lobte die Vereine, die durch ihre Teilnahme die Gemeinschaft untereinander vorlebten. Tischhöfer hielt die Entscheidung der Petrijünger, das Forellenangeln witterungsbedingt ausfallen zu lassen, für richtig. So gebe es beim Teichfest diesmal Forellen eben nur geräuchert. Dank sagte der Bürgermeister den Vereinen, die sich auch heuer wieder am Ferienprogramm der Marktgemeinde beteiligten. Prei.