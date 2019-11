Singenrain 11.11.2019

Rommé-Turnier für Spielefreunde

Am Samstag, 16. November, findet in Singenrain ein Rommé-Turnier statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Es stehen ausreichend Preise zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. sek