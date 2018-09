Rommé, Schafkopf oder Bierkopf

Zum ersten Spiele-Nachmittag nach der Sommerpause lädt das Vorbereitungsteam der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels, Christine Achtmann und Annemie Dietz, alle Interessierten am Mittwoch, 26. September, um 14.30 Uhr in die Gaststätte "Wallachei" ein. Wer Spaß an Kartenspielen wie Rommé, Schafkopf, Bierkopf oder "Skip Bo" hat, darf sich auf kurzweilige, gesellige Stunden in fröhlicher Runde freuen. Fahrgelegenheiten können durch den Verein vermittelt werden (Telefon 09571/8968400). red