Romantisches Königsberg erkundet

In privatem Gartenparadies





Weinprobe



red



Um regionale Besonderheiten im Landkreis Haßberge herauszustellen, lädt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge jährlich zu einer ganz besonderen Veranstaltung mit "Verwöhn-Charakter" ein. Diesmal fanden sich interessierte Mitglieder aus den Obst- und Gartenbauvereinen ein, um das romantische Königsberg zu erkunden. Nach der Einleitung durch den Geschäftsführer des Kreisverbandes, Guntram Ulsamer, und einem Sektempfang am Café "Marktplätzchen" begab man sich auf einen gemeinsamen Stadtrundgang.Gerold Snater fesselte die interessierten Gartenfreunde mit seinen Ausführungen zur Geschichte Königsbergs. Wie er laut einer Mitteilung des Gartenbau-Kreisverbands schilderte, war Königsberg im Mittelalter zentraler Verwaltungsmittelpunkt und gehörte zurzeit des 30-jährigen Krieges zu den wenigen Städten in Europa, die mehr als 2000 Einwohner hatten. Im Herzen Königsbergs befindet sich der Salzmarkt, auf dem vor Hunderten von Jahren reger Salzhandel betrieben wurde. Viele besondere und zum Teil auch versteckte Details konnte man beim Besuch der Marienkirche entdecken.Im Anschluss an die Stadtführung begab sich die Gruppe in den Kunsthandwerkerhof. Anschließend führte Simone Engelmann, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Königsberg, auf einem kleinen Spaziergang zu ihrem privaten Gartenparadies, wo die Gartenfreunde ihren Ausführungen zur Entstehung ihres Gartens und zur Tätigkeit im Gartenbauverein lauschten. Die Besucher genossen den Gartenaufenthalt bei einem Glas Rosensekt und selbst gemachtem Rosengelee.Den Aufenthalt in Königsberg rundete eine Weinprobe im Weinkeller des passionierten Winzers Hartmut Scheuring ab. Der Winzer erzählte, wie er als Seiteneinsteiger vor einigen Jahren dazu gekommen ist, Wein an- und auszubauen. Dabei durften die Teilnehmer vier seiner Weine verkosten.Nach ein paar erlebnis- und genussreichen Stunden endete ein interessanter Tag in dem geschichtsträchtigen und romantischen Rosen- und Fachwerkstädtchen Königsberg.