Romantische Musik

"Dream with me", so lautet der Titel des Konzertabends der Kulturinitiative Bad Staffelstein, zu dem vier junge Künstler in nicht alltäglicher Besetzung am Sonntag, 15. September,um 19.30 Uhr nach Schloss Oberau einladen. Das Konzert steht ganz im Zeichen romantischer Musik für Sopran, Klarinette, Violoncello und Klavier. So erklingen Werke von Louis Spohr, Franz Schubert, Johannes Brahms und weiteren Komponisten in wechselnder Besetzung. Stephanie Simon, Ulrike Maria und Walter Gossel stammen alle drei aus Oberfranken und kennen sich schon seit ihrer Schulzeit, die sie im Rahmen des schulübergreifenden Orchesters von Burghard Fussek am Frankenwald-Gymnasium Kronach zusammengeführt hat. Ihnen zur Seite steht der junge Pianist Philip Dahlem aus Karlsruhe.

Die Eintrittskarten sind beim Kur- und Tourismus Service Bad Staffelstein erhältlich. Eine Reservierung ist auch auf der Homepage der Kultur-Initiative www.kis-badstaffelstein.net/karten-vorbestellung.html möglich. red