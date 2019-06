Romantik pur mit PSG

Im Rahmen der beliebten Kammermusikreihe Zwischen-Spiel gastiert am Freitag, 7. Juni, das Trio PSG mit LukᚠPavlícek (Oboe), Jirí Špacek (Horn) und Stanislav Galli (Klavier) mit dem Programm "Romantik pur" im Lola Montez-Saal des Staatsbades. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Nein, bei den drei Buchstaben PSG geht es nicht um den Fußballverein Paris Saint-Germain, sondern um die Anfangsbuchstaben der Nachnamen von LukᚠPavlícek, Jirí Špacek und Stanislav Gallin, die sich Stücken für Oboe, Horn und Klavier aus der Feder deutscher Romantiker widmen. Gespielt werden Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt und Carl Reinecke.

LukᚠPavlícek gehört der jüngeren Generation der tschechischen Oboisten an. Er wurde 1986 in Rakovník geboren, studierte in Prag und Salzburg. Jirí Špacek kam 1970 in Havlíckuv Brod zur Welt. Dort begann er mit dem Hornspiel. Stanislav Gallin, geboren 1981 in Russland, studierte Klavier in St. Petersburg. Infos: Tel.: 09741/ 8020, www.staatsbad.de. red