Romantik pur in Thüringen

Nach Thüringen führt am Samstag, 1. Dezember, eine Adventsfahrt der "Altenkunstadter Reisefreunde". Busabfahrt ist um 9.30 Uhr.

Im Treff-Hotel "Panorama" in Oberhof erwartet die Teilnehmer ein Büfett. Ein musikalischer Leckerbissen verspricht das Adventskonzert mit dem österreichischen Schlager- und Volksmusikduo "Die Vaiolets" zu werden. Das Konzert beginnt um 13.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Danach besuchen die Ausflügler den Weihnachtsmarkt in Suhl, der sich zu einem der romantischsten Weihnachtsmärkte Mitteldeutschlands entwickelt hat. Anmeldungen für die Adventsfahrt nimmt die Familie Weidner in Altenkunstadt unter Telefon 09572/1874 entgegen. bkl