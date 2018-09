Rollstuhlfahrer verletzt Schulkind

Kind wurde am Fuß verletzt: Bereits am vergangenen Mittwoch, 12. September, gegen 9 Uhr war eine zehnjährige Schülerin auf dem linken Gehweg in der Groppstraße in Richtung der Schule unterwegs. Dabei kam ihr ein bisher unbekannter Mann auf seinem Elektro-Rollstuhl entgegen und fuhr ihr gegen den linken Fuß. Der Rollstuhlfahrer rief dem Polizeibericht zufolge dem Mädchen noch hinterher, dass sie aufpassen solle, wo sie hinlaufe und fuhr dann weiter. Die Schülerin wurde dabei verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei bittet unter der Tel.: 0971/714 90 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Rollstuhl-Fahrer führen können. pol