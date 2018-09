Rollstuhl-Zubehör gestohlen

Dreister Diebstahl: Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße von einem elektrischen Rollstuhl die Batterie sowie die Ladeeinheit. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten oder Hinweise über den Verbleib der gestohlenen Zubehörteile machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol