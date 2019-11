Rollstuhl-Abdeckplane gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 11 und 14.30 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße eine Abdeckplane für einen Krankenfahrstuhl im Wert von 40 Euro, entwendet. Diese lag im Hof auf einer Mauer, da die Geschädigte mit ihrem Fahrstuhl unterwegs war. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol