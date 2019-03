Rollerfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen am Bein zog sich eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Dienstag, kurz vor 8 Uhr, in Hausen zu. Eine Autofahrerin wollte von der Nüdlinger Straße nach links in die Hausener Straße abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Roller. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Rollerfahrerin stark ab und stürzte von ihrem Zweirad. Auf die Pkw-Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung zu, so die Polizei. pol