Am Montagabend gegen 20 Uhr befuhr eine 46-jährige Rollerfahrerin die KC 26, als sie kurz vor Ortseingang von Steinbach an der Haide nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen. pol