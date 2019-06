Rollerfahrerin flog Schutzblech davon

Am Sonntagmittag war eine 17-Jährige mit ihrem Roller von der Unteren Saline in Richtung Hausen unterwegs. Plötzlich löste sich das vordere Schutzblech und flog davon. Die Fahrerin hatte den Eindruck, etwas überfahren zu haben. Daher drehte sie sich um und sah nach dem rückwärtigen Verkehr. Dabei lenkte die junge Frau versehentlich nach rechts und fuhr die Bordsteinkante an. Der Roller stürzte um, und die Fahrerin erlitt diverse Schürfwunden an Armen und Beinen. Dank ihres Schutzhelmes ging der Unfall jedoch glimpflich aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich um die junge Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand mehrere tausend Euro Schaden. pol